◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 男子プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）

プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、２季ぶり５度目の優勝を果たした。初制覇を狙ったＲＳ２位の金沢ポート（金沢）に３―０で圧勝。昨季ＲＳ４位でＰＯ進出を逃した悔しさを晴らした。

男子ＰＯ決勝の最優秀選手賞（ＭＶＰ）には、第３試合でストレート勝ちし、優勝に貢献した林ユン儒（台湾）が選出された。今季は１４勝０敗の大活躍に、会場内でのインタビューでは「すごくうれしい。皆さんとドキドキして、最後にこうやって優勝できて良かった。まさか全勝できるとは思っていなかったので、本当にみなさんの応援と努力の結果だと思う。ありがとうございます」と笑顔がはじけた。

２季ぶりに優勝したチームについては「ものすごく雰囲気のいいチームで、木下グループの皆さんに感謝しなければならない。いつも素晴らしい練習環境を用意していただいて、ありがとうございます」と感謝を口にした。