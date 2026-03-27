「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）

日本ハムは逆転負け。３年連続の開幕戦勝利はならなかった。試合後、新庄監督は「いいゲームでしたね。見てる方はすごい面白かったと思う。明日は逆になるように、しっかり明日を迎えたい」と前を向いた。

打線は初回に清宮幸の右越え２ランと万波の左越えソロで３点を先制。同点の四回は田宮の右前適時打で勝ち越した。逆転されて１点を追う七回には、水谷が右越えに同点ソロを放った。指揮官は「みんなすごいね。開幕から。だいたい足がガタガタ震えるのよ。初回からガーンって。今の子はすごい。完璧でしたもんね。（水谷の一発も）ビックリしたね、あのバッティングがシーズン通してできるのであれば楽しみ」とうなずいた。

ＷＢＣ代表だった先発の伊藤は六回途中９安打５失点でＫＯに終わったが「伊藤君は打たれましたけど、いい調整してても打たれる時は打たれますし。次は期待しましょう」とし、中６日で次戦オリックス戦（４月３日）に登板させることを明言し、期待を込めた。