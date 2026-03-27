有手窓による初の長編小説『お隣さんの置き配がヤバすぎる』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売される。

【画像】「置き配」を機に出会った二人のシスターフッドサスペンス

『ババヤガの夜』の王谷晶は「めちゃくちゃな世の中にボコボコにされている女たち、世界よりもっとはちゃめちゃになってやれ!!今、元気のある人もない人も読んで笑って泣いてほしい。」と推薦コメントを発表している。

■内容紹介

かつて新進気鋭の漫画家として活動していた侑李（ゆうり）は、憧れの大御所作家からの性加害と、それを黙殺した編集部の裏切りにより、筆を折ってしまう。自らの絵もペンネームも捨て、愛猫「フィン」の遺骨と共に、荒れ果てた家で半引きこもり生活を送っている。そんな彼女の隣に住むのは、高級住宅で完璧な「奥様」を演じる専業主婦・花帆（かほ）。しかし、花帆の日常は、エリートの皮を被った夫によるGPS監視とモラルハラスメント、身体的虐待……、暴力に支配されたDV地獄だった。近所では連続通り魔事件が起こり、ある日、花帆はオンラインショップでの買い物を夫に隠すため、侑李の家で「置き配」を受け取ってほしいと懇願する。花帆にはじつは秘密があった。性加害によってキャリアを奪われた元漫画家と、DV下で結婚生活を送る富裕層の専業主婦。交わるはずのなかった二人は「置き配」をきっかけに奇妙な友情を育み、「女である」自分たちを削り取るものたちへ、真っ向から挑んでいく。そして運命が動き出す。バイオレンスと癒しが疾走する、シスターフッドサスペンス。

■著者情報

有手窓 Mado Arite2023年に「白山通り炎上の件」で新人文学賞「文藝×ｍｏｎｏｇａｔａｒｙ．ｃｏｍコラボ賞」の大賞を受賞。本作はＹＯＡＳＯＢＩ「Ｎｅｗ ｍｅ」として楽曲化され、同名の小説集を刊行。本作が単著デビュー作となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）