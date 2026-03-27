　27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比970円安の5万1910円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1463.07円安。出来高は6689枚となっている。

　TOPIX先物期近は3544.5ポイントと前日比55.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は105.19ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51910　　　　　-970　　　　6689
日経225mini 　　　　　　 51895　　　　　-985　　　129694
TOPIX先物 　　　　　　　3544.5　　　　 -55.5　　　　7426
JPX日経400先物　　　　　 32135　　　　　-505　　　　 380
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　-8　　　　1132
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース