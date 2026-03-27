日経225先物：27日22時＝970円安、5万1910円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比970円安の5万1910円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1463.07円安。出来高は6689枚となっている。
TOPIX先物期近は3544.5ポイントと前日比55.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は105.19ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51910 -970 6689
日経225mini 51895 -985 129694
TOPIX先物 3544.5 -55.5 7426
JPX日経400先物 32135 -505 380
グロース指数先物 695 -8 1132
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3544.5ポイントと前日比55.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は105.19ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51910 -970 6689
日経225mini 51895 -985 129694
TOPIX先物 3544.5 -55.5 7426
JPX日経400先物 32135 -505 380
グロース指数先物 695 -8 1132
東証REIT指数先物 売買不成立
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