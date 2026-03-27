今月19日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」に出演し、仕事復帰した。出演に先立って都内の所属事務所を訪れた際、集まった取材陣に「また漫才からやっていくので、よろしくお願いします」と一礼した。

公の場に姿を見せたのは約2年2カ月ぶり。カーキ色のコートに茶色のバッグを左肩にかけ、集まった約40人の報道陣に少し驚いたような表情を浮かべつつ、終始神妙な面持ちで、小刻みに頭を下げながら事務所内へと入っていった。

復帰場所に選んだ「ラ・ママ新人コント大会」は、お笑いトリオ「コント赤信号」の渡辺正行（70）が立ち上げたお笑いライブ。「爆笑問題」や「バナナマン」を輩出した若手芸人の登竜門として知られている。小沢自身も同ライブ出身で、23年からは渡辺とともに司会を担当するなど、思い入れの深い公演だった。

この日は司会ではなく、相方の井戸田潤（53）とのコンビでライブの終盤に特別出演。事務所関係者は「“漫才からやっていく”との言葉通り、コンビで漫才ができる場を選んだのでは」と話した。