「二の腕カバー」も狙えそう！【GU】1,000円台で買える♡「新作ブラウス」

季節を先取りする新作トップスが、早くも【GU（ジーユー）】に登場。今回は、5分袖丈で二の腕カバーが叶いそうなブラウスを紹介します。1,000円台のお手頃価格でゲットできるうえ、大人も着やすい上品デザインが魅力。カラーやマイサイズを選べるうちにチェックするのが吉かも。

レース × フリルが華やかなブラウス

【GU】「レースフリルブラウス」\1,990（税込）

レースとフリルを組み合わせた、女性らしいブラウス。袖口がフリルになっているため、二の腕が目立ちにくいデザインになっています。ほんのり透け感のある楊柳素材で、シーズンムードを盛り上げてくれそう。かっちりとしたパンツと合わせた上品コーデや、カジュアルなワイドジーンズでラフに仕上げるのもおすすめ。

バブル袖がアクセントのきれいめブラウス

【GU】「バブルスリーブブラウス」\1,990（税込）

ふんわりとボリュームのあるバブルスリーブが特徴のシンプルブラウス。「さらりとなめらかな風合い」（公式サイトより）できれいめな着こなしにマッチし、オンオフ問わず着まわせそうです。ラウンドヘムでアウトスタイルが決まりやすく、サイドスリットが短めなのでタックインしやすいのもポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M