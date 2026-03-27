新作キターーーッ！！【3COINS】ハレの日を可愛く演出♡「イベント雑貨」

5月5日は、子どもの健やかな成長を願う「こどもの日」。今年、“初めてのこどもの日”を祝おうと考えている人は、今しか残せない愛らしい姿を「こどもの日」らしく演出して、写真におさめてみませんか？ 今回は、争奪戦必至の「イベント雑貨」をピックアップ。【3COINS（スリーコインズ）】に登場している、可愛い撮影用グッズを紹介します。早期完売しそうな予感大なので、気になる人は今すぐチェックを！

可愛すぎてトキメキが止まらない！

公式サイトで「こどもの日のお祝いフォトにぴったり！」と紹介されているのは、「袴：80～90cm」\1,650（税込）。落ち着いたニュアンス感のあるブルーの着物風上衣と、キュートさをアップさせる柄付きの袴がセットになった撮影用の衣装です。襟元には面ファスナーが付き、ウェストはゴム入り。元気に動き回る子どもでも、着脱させやすそう。

笑顔あふれる撮影タイムになるはず！

光沢感のある鍬形がたくましくも可愛い「かぶと」は、\330（税込）。公式サイトによると、「クッション入りでやさしいかぶり心地」なのだそう。3COINSでは、この他に、セットで着せたい「羽織：80～90cm」や、デザイン & カラーが異なる袴、かぶとも販売中。インテリアとしても馴染みそうな、オブジェ等も種類豊富に登場しています。3COINSのこどもの日向け雑貨で、笑顔いっぱいの撮影を楽しんでください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N