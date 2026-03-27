◇セ・リーグ 阪神1-3巨人（2026年3月27日 東京Ｄ）

阪神は巨人との開幕戦に1―3で敗れた。

坂本誠志郎捕手（32）は「8番・捕手」で先発出場した。チーム全体でわずか4安打に封じ込められるなど、巨人先発のルーキー・竹丸に苦戦。その中でも、3回先頭では左前打を放って出塁した。

2点劣勢の3回先頭に低めのスライダーを上手く捉え、左前打をマーク。「いろんなこと考えて、まあまあね一本出たのは良かったです」と振り返った。

本職ではスタメンマスクを被り、先発の村上とバッテリーを組んだ。初回、先頭・キャベッジに2球目の直球を捉えられ、右翼スタンドにソロを被弾。なおも、無死一、三塁のピンチでは1点こそ失ったが、ダルベックを遊ゴロ併殺、続く岸田は中飛に打ち取った。1―2の5回にはダルベックに中越えソロを浴びて3点目を献上。村上は6回5安打3失点でマウンドを下りた。

村上については「なんとか粘って、投げてくれたと思います」とねぎらいながらも、「やっぱ東京ドームって球場でそういう1発もあるバッターにそうやって仕留められてるのは、やっぱり工夫をちょっとしないといけない。あした勝てるようにみんなで頑張りたいなと思います」と冷静に見据えた。