◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3−2DeNA(27日、横浜スタジアム)

ヤクルトがDeNAを下し、池山隆寛新監督の初陣を飾りました。

初回、開幕投手を託された吉村貢司郎投手が1番の牧秀悟選手への初球、いきなり右中間スタンドへ運ばれて先制点を献上。出鼻をくじかれます。

それでも2回、1アウトから岩田幸宏選手が内野安打で出塁すると、伊藤琉偉選手の打席で東克樹投手のけん制球をファーストのビシエド選手が捕球ミス。3塁に好機が広がります。すると初の開幕スタメンを勝ち取った伊藤選手は、真ん中に入ったボールを完璧にとらえ、レフトスタンドに逆転の2ランをたたきこみました。さらに5回にはサンタナ選手のソロホームランで追加点を奪います。

援護を受けた吉村投手は、150キロを超えるストレートに変化球を交えて、2回から5回まで得点を与えず。6回は連打でノーアウト1、3塁とされ、宮粼敏郎選手の内野ゴロの間に失点。ここで降板となりますが、大西広樹投手が後続を抑えます。

その後は互いにランナーを出しながらも投手陣が踏ん張り、1点差のまま9回へ。抑えを託されたキハダ投手は先頭打者に四球を与えますが、後続を抑え、1点差で逃げ切りました。