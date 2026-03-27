終わりの見えない値上げラッシュの一方で、中には、徹底的に対抗する企業もありました。

【写真で見る】「税抜き68円コーナー」が目玉 都内のスーパー

生鮮食品が全品10％オフ！「デパ地下」クオリティをお得に

27日、「小田急百貨店 新宿店」の地下には、たくさんのお客さんの姿がありました。お目当ては…？

お客さん

「お花見のお弁当を買いに来ました」

「花見用にちょこちょこと、いろんな種類が入っているお弁当がいいかなと思っている」

お花見シーズンが到来する中、3月31日までの「期末決算お買い得市」を開催中。「デパ地下」クオリティの特別なお弁当や、お総菜などをお得な価格で買うことができます。

目玉となるのが、3月28日限定で行われる、生鮮食品売場全品10％オフのセール。肉や魚、野菜、果物など生鮮食品売場の商品の全てが1割引きになります。

MEAT MEET ME スタッフ

「100g・2500円の常陸牛（サーロインステーキ用）が、10％オフで2250円で購入できます」

魚の北辰 スタッフ

「4800円の手巻き寿司セットが、10％オフで4320円で購入できます」

お客さんもホクホク顔です。

お客さん

「（百貨店は）信頼できると、良いものを扱っているイメージがあるのでそれが安かったら」

小田急百貨店 新宿店 西山朝陽さん

「物価高の中で、いつもよりちょっと贅沢な肉や魚などを、ご家族みなさんで喜んでいただきたい」

お得すぎる！冷凍食品が「1500円」で詰め放題

埼玉県入間市にある「39OUTLET 入間店」が行っている値上げへの対抗策は、重宝する「冷凍食品の詰め放題」です。

商品は約60種類。ピザにとんかつ、さらには1袋50個入りで1000円の業務用のギョーザなどが、なんと1袋「1500円」で詰め放題です。

1000円の業務用のギョーザを2袋入れられれば、元の金額は回収できちゃいます。

39OUTLET 石井彩子さん

「賞味期限が近いものを大量に安く仕入れることで、安く提供」

詰め放題は不定期開催ということですが、「毎月1回はやっていきたい」とのことです。

「利益度外視でやっている」 食品も雑貨も「68円均一」

都内にあるスーパー「ABS卸売センター本店」。店先には大きく「物価高 挑戦」「家計に応援」の文字が掲げられています。

カップヌードルは通常の半額以下、他にも380円のケチャップは162円と、とにかく安く売られています。

お客さん

「やっぱり安いのが。なくてはならない存在ですね」

お客さん

「ほうれん草が安かったので、2つで50円。孫がたくさんいるので、胡麻和えにしようと思って」

なんでも安いお店ですが、特に人気なのが「税抜き68円」コーナー。

Nスタスタッフ

「すべての商品が、税別68円で売られています」

トマトジュースやご飯にかけるだけのレトルトパックなども、100均よりも安く、全て税抜き68円。

お客さん

「めちゃくちゃ安い。こういうのすごく使うので。きょうはリュックなので、家もちょっと遠いので、次来た時はキャリーケースで来ようかな」

Nスタスタッフ

「68円のコーナー、めちゃくちゃ多いですね」

ABS卸売センター 唐鎌孝行 社長

「多いです。本当に利益度外視でやってるので、目玉コーナーだから。食料品は絶対に必要なものだと思う、最低限、衣食住の中でも。全部必要ですけれど、一番最初に節約されちゃう。安く提供させて頂きたいと思います」

安いのは食料品だけではなく、スマホケースやノートなどの文房具まで68円で買えちゃいます。

お客さん

「倉庫みたいでごちゃごちゃしてるので、最初ものを見つけるの大変だったんですけど、なんだかそれが楽しいなって」

4月も2000品目以上の値上げが予定されていますが、上手な買い物で物価高を乗り切りましょう。