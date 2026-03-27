◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―２ＤｅＮＡ（２７日・横浜）

ＤｅＮＡは初回に１番・牧秀悟内野手が開幕戦初回先頭打者初球本塁打で華々しく先制したが、３年連続４度目の開幕マウンドに立った東克樹投手が２本のアーチを浴びるなど、逆転を許して６回３失点で降板。反撃も及ばず、今季から指揮を執る相川亮二監督は無念の黒星スタートとなった。

ＤｅＮＡは大洋ホエールズ時代も含め、ヤクルトとの開幕戦で９連敗。最後に勝ったのは大洋時代の１９７９年で、その後は前回２０１８年まで８連敗していた。現在の本拠地・横浜スタジアムでは球場創設から４戦全敗で、今回も初勝利はならなかった。

【ＤｅＮＡの開幕ヤクルト戦９連敗】

※《》内は敗戦投手

１９８４年（神宮）●大洋３―９ヤクルト《遠藤》

１９９６年（神宮）●横浜１―４ヤクルト《盛田》

１９９９年（横浜）●横浜５―１０ヤクルト《三浦》

２００１年（横浜）●横浜４―６ヤクルト《小宮山》

２００４年（神宮）●横浜１―３ヤクルト《三浦》

２０１４年（神宮）●ＤｅＮＡ１―９ヤクルト《三嶋》

２０１７年（神宮）●ＤｅＮＡ２―９ヤクルト《石田》

２０１８年（横浜）●ＤｅＮＡ３―７ヤクルト《石田》

２０２６年（横浜）●ＤｅＮＡ２―３ヤクルト《東》