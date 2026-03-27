◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―３ヤクルト（２７日・横浜）

ヤクルト・池山隆寛監督が初勝利を手にした。１点を追う２回、「８番・二塁」で初の開幕スタメンとなった伊藤が左越えへ逆転２ランを放つと、５回にはサンタナが右越えへ１号ソロを放ち１点を追加。初の開幕投手を務めた吉村は初回、先頭の牧に中越え本塁打を打たれてから立ち直り６回途中まで２失点。救援陣がＤｅＮＡの反撃をしのいで逃げ切った。ＤｅＮＡとの開幕戦は９連勝となった。

６０歳の新人監督初勝利は９８年に横浜を率いた権藤博監督以来。この日、１３時４０分、パープルのセットアップに身を包んで球場入りした指揮官。試合前のミーティングではコーチ、選手、スタッフを前にあいさつ。「長いシーズンいろんなことがあると思いますけど、すべてはチームのために、応援してくれるファンのために、あとはつば九郎が戻ってきますんで、より盛り上がるはずです。あとはみんなで戦いましょう。いいですか！」と鼓舞すると、「わたしすべて緊張していますので、スタメンの前に緊張をほぐしたいと思います」と続け、ヤクルト１０００を右手に「新しい朝が来た♪」とヤクルト１０００のＣＭを“再現”。開幕戦直前で緊張していた選手は大爆笑。「対話、元気、笑顔」をモットーする指揮官らしい盛り上げ方で、初勝利を飾った。