◇セ・リーグ 巨人3―1阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（47）は“孝行息子”の出現に笑みを浮かべた。

新人ながら開幕投手に抜てきしたドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が昨季セ・リーグ王者・阪神を相手に6回3安打1失点5奪三振の好投。

新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来、2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目。勝利投手となるのは球団初の快挙となった。

「ゲーム前から凄い落ち着いてたんで。“君は凄いな”って言いました」とまずは笑わせた阿部監督。

「ひょうひょうとしているというか、動じてないというか、そこら辺、そういうのも見せないというのもね、凄いなと思って見てたんですけど」とルーキーの強心臓に舌を巻いた。

「いやあ、この大舞台で特別な試合で、そうやっていいピッチングができるんで。素晴らしかったです」

阿部監督自身も2001年、阪神との開幕戦で新人ながらいきなりスタメンマスクをかぶり、プロ初打席初安打初打点を含む4打点と大活躍している。

だが、25年前の自身については「全く落ち着いてませんよ？」とした上で「僕のことはいいので、はい」と一言。

竹丸の6回79球での降板については「多分、思った以上に疲労しているはずだと思ってね、交代しました」と明かした。

昨季の阪神戦は8勝17敗と大きく負け越し。独走Vを許した。

その阪神相手に開幕戦勝利。しかもこれまで1勝もできなかった“天敵”村上に初めて黒星を付けた。

「いやもうこの前もね、昨日も言ったんですけど。敵がどうとかじゃなくて、とにかく自分たちの野球を貫くってことでね、それだけに集中しています」という指揮官。

竹丸降板後は船迫、北浦、田中瑛のリリーフ陣が無失点リレー。「もう大勢とマルティネスがいない分、全員で今日は勝てたゲームだったんじゃないかと思います」と胸を張った。