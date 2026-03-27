AKB48メンバー、美脚際立つミニワンピース姿のオフショット公開「絵になる美しさ」「透明感溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】AKB48の佐藤綺星が3月26日、自身のInstagramを更新。自身が出演するフジテレビ系グルメドラマ「ご馳走ファンファーレ」（毎週木曜よる9時54分〜）のオフショットでミニワンピース姿を公開した。
【写真】21歳AKB次世代エース「脚のラインが綺麗」ミニワンピから美脚スラリ
佐藤は「『ご馳走ファンファーレ』オフショット」と記し、花で彩られた中京競馬場のフォトスポットで撮影した写真を投稿。フロントボタンの白のミニワンピースに同色のアウターとハイソックスを合わせた美しい脚が際立つショットを披露している。また、カメラに向かって笑顔で手を振る姿が収められたショート動画なども載せている。
この投稿は「絵になる美しさ」「脚のラインが綺麗」「憧れのスタイル」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】21歳AKB次世代エース「脚のラインが綺麗」ミニワンピから美脚スラリ
◆佐藤綺星、ミニワンピース姿のオフショット披露
佐藤は「『ご馳走ファンファーレ』オフショット」と記し、花で彩られた中京競馬場のフォトスポットで撮影した写真を投稿。フロントボタンの白のミニワンピースに同色のアウターとハイソックスを合わせた美しい脚が際立つショットを披露している。また、カメラに向かって笑顔で手を振る姿が収められたショート動画なども載せている。
◆佐藤綺星の投稿に「絵になる美しさ」と反響
この投稿は「絵になる美しさ」「脚のラインが綺麗」「憧れのスタイル」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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