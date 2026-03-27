岡本玲 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/27】女優の岡本玲が3月26日、自身のInstagramを更新。手編み作品を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】34歳人気女優「器用すぎてびっくり」ファンミ装飾＆ファンへのプレゼント手作り

◆岡本玲、手編みのウェルカムボードフレームと編みぐるみ披露


岡本は「Okamonchi FAN MEETING 2026 来てくださったみなさまありがとうございました！」と、自身のファンミーティングが開催されたことを感謝の気持ちとともに報告。「ウェルカムボードのフレームとプレゼント企画の編みぐるみ4匹は手編みしてみました」とつづり、カラフルな縁取りが施されたフレームや、愛らしいウサギやクマの編みぐるみの写真を披露した。

◆岡本玲の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「手編みだなんて凄すぎます」「クオリティ高すぎ」「器用すぎてびっくり」「心のこもったプレゼントに感動」「多才でますます憧れます」「編みぐるみの表情が可愛いくて癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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