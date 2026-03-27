かつみ、さゆり （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/27】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月26日、自身のInstagramを更新。ミニドレス姿を公開した。

【写真】56歳ベテラン芸人「ほとんど脚」ミニドレス姿

◆さゆり、美脚輝くミニドレス姿披露


さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」と記し、階段で撮影したソロショットを複数枚投稿。胸元やウエスト部分にリボンやレースがあしらわれた水色のガーリーなミニドレスを着用した美しい脚が輝くショットを披露している。ドレスのネックラインは大きく開いたデザインで、華奢な肩のラインも際立っている。また、ミニドレス姿で夫のかつみとお茶目なポーズをとる夫婦ショットも載せている。

◆さゆりの投稿に「ほとんど脚」と反響


この投稿は「脚の長さがレベチ」「二度見どころか三度見」「ほとんど脚」「可愛いがいっぱい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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