「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味は？韓国グルメ旅の最初のひと言！【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味知ってる？

「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、飲食店に入ったらほぼ必ず口にする韓国語です。

「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「メニューをください」でした！

「메뉴（メニュ）」＝「メニュー」と「판（パン）」＝「板」で、「메뉴판（メニュパン）」＝「メニュー（表）」というフレーズになります。

それに「주세요（チュセヨ）」＝「ください」と、丁寧な表現を表す「좀（チョム）」が加わり、「メニューをください」という表現になりますよ。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部