「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味は？韓国グルメ旅の最初のひと言！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味知ってる？

「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、飲食店に入ったらほぼ必ず口にする韓国語です。

「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。