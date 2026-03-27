「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味は？韓国グルメ旅の最初のひと言！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」の意味知ってる？
「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、飲食店に入ったらほぼ必ず口にする韓国語です。
「메뉴판 좀 주세요（メニュパン チョム チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「メニューをください」でした！
「메뉴（メニュ）」＝「メニュー」と「판（パン）」＝「板」で、「메뉴판（メニュパン）」＝「メニュー（表）」というフレーズになります。
それに「주세요（チュセヨ）」＝「ください」と、丁寧な表現を表す「좀（チョム）」が加わり、「メニューをください」という表現になりますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部