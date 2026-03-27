&TEAM・FUMA＆JO、“番頭”としてお出迎え「僕たちのオリジナルボイスから楽しんで」 「shu sento」来場

&TEAM・FUMA＆JO、“番頭”としてお出迎え「僕たちのオリジナルボイスから楽しんで」 「shu sento」来場