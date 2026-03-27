&TEAM・FUMA＆JO、“番頭”としてお出迎え「僕たちのオリジナルボイスから楽しんで」 「shu sento」来場
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のFUMAとJOがこのほど、メイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』のポップアップイベント「shu sento」に来場した。
【写真】銭湯？で…リラックスした&TEAM・FUMA＆JO
同ブランドは、ポップアップイベント「shu sento」をきょう27日から4月2日に開催する。旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」が、「銭湯」をテーマに姿を変え、スタート地点の番台エリアからロッカーエリア、浴場、サウナ、水風呂、パウダールームと進みながら、各エリアでのアクティビティを楽しみ、自分仕様の理想的なベースメイクを見つけていく体験型のポップアップイベントとｐなる。
そして、FUMAとJOは、銭湯の入り口となる番台エリアで番頭になりきり特別ボイスを収録。特別ボイスは3種類あり、日替わり音声でお迎えする。番台に実際に立った２人は“番頭役”として、「まさに銭湯に入っていくこのワクワク感をみなさんにもぜひ味わってほしい」（FUMA）、「肌も心も整う気分になる銭湯を僕たちのオリジナルボイスから楽しんでいただきたい」（JO）とコメントした。
浴場エリアに移動すると、フォトスポットの大きな浴槽に入り、リラックスしながら談笑するFUMAとJO。洗い場を模したタッチアップスペースでは新作プライマー「アンリミテッドブロック：ブースターアドバンスト」のお気に入りの色をお互いに見せ合う様子も。「アンリミテッドラスティングフルイド」に配合された赤いピグメントにちなんだサウナエリアでは、崩れにくさを体感できるギミックに驚いていた。まるでサウナ後のような高揚感を演出する「ほてりフィルター」での鏡越しのセルフショットも撮影していた。
イベントでは、FUMAとJOの会場限定コンテンツや「shu sento」限定の購入特典も用意している。
【写真】銭湯？で…リラックスした&TEAM・FUMA＆JO
同ブランドは、ポップアップイベント「shu sento」をきょう27日から4月2日に開催する。旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」が、「銭湯」をテーマに姿を変え、スタート地点の番台エリアからロッカーエリア、浴場、サウナ、水風呂、パウダールームと進みながら、各エリアでのアクティビティを楽しみ、自分仕様の理想的なベースメイクを見つけていく体験型のポップアップイベントとｐなる。
浴場エリアに移動すると、フォトスポットの大きな浴槽に入り、リラックスしながら談笑するFUMAとJO。洗い場を模したタッチアップスペースでは新作プライマー「アンリミテッドブロック：ブースターアドバンスト」のお気に入りの色をお互いに見せ合う様子も。「アンリミテッドラスティングフルイド」に配合された赤いピグメントにちなんだサウナエリアでは、崩れにくさを体感できるギミックに驚いていた。まるでサウナ後のような高揚感を演出する「ほてりフィルター」での鏡越しのセルフショットも撮影していた。
イベントでは、FUMAとJOの会場限定コンテンツや「shu sento」限定の購入特典も用意している。