4人組女性アイドルグループ「わーすた」が今冬に行われるライブをもって解散することを27日、同グループの公式サイトなどで発表された。

公式サイトは「わーすたから皆様へ大切なお知らせ」と題して更新し「平素よりわーすたを応援いただき、誠にありがとうございます。グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、この度わーすたは、今冬開催を予定しておりますラストライブをもちまして、11年の歴史に幕を下ろすこととなりました」と発表した。

突然の活動終了に「突然の発表となり、驚かせてしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。「『The World Standard』というグループ名の通り、海を越えて世界中のファンの皆様と出会い、数え切れないほどの素晴らしい景色を見ることができました」と振り返った。

また「そして、結成から11年という長きにわたり、結成当初から思いを共にするオリジナルメンバーで、今日までわーすたという場所を大切に守り、走り続けることができたのは、どんなときも一番近くで寄り添い、支えてくださった「わーしっぷ」の皆様、そして関係者の皆様の温かい愛情があったからこそです。心から感謝申し上げます」と感謝を記した。

そして「わーすたとして皆様と過ごせる時間は限られておりますが、皆様からいただいたたくさんの愛に最後まで応えられるよう、ありったけの感謝を胸に、精一杯活動してまいります」とし「だからこそ、私たちの集大成となるラストステージまで、どうか私たちと一緒に駆け抜けてください。最後のその瞬間まで、皆様と最高の思い出を作り続けていきたいと思っております。これまでと変わらぬ温かい応援を、何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。