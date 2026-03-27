【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄を埋めるひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは「兵士」
日常生活や学習の中で触れる言葉の「パーツ」に注目して、凝り固まった脳を解きほぐすパズルを楽しんでみませんか？
今回は、戦記物でおなじみの勇壮な兵の呼び名から、環境の急激な移り変わり、そして文字の成り立ちを支える重要な部位まで、3つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
□□い
げ□□ん
□□ん
ヒント：馬に乗って戦う兵士を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きへい（騎兵）
げきへん（激変）
きへん（木偏）
戦場を疾走する「騎兵（きへい）」、予測不能なほどに事態が動く「激変（げきへん）」、そして多くの漢字の左側に据えられる「木偏（きへん）」。
勇壮な軍事用語から動的な現象、そして静的な文字の構造まで、ジャンルの垣根を越えた言葉たちが共通の2文字を軸にピタリと一本の線でつながりました。抽象的な概念と具体的なパーツが、パズルの答えという一つの焦点に収束していく過程を、知的な楽しみとして実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、戦記物でおなじみの勇壮な兵の呼び名から、環境の急激な移り変わり、そして文字の成り立ちを支える重要な部位まで、3つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
げ□□ん
□□ん
ヒント：馬に乗って戦う兵士を何といいますか？
答えを見る
↓
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正解：きへ正解は「きへ」でした。
▼解説
きへい（騎兵）
げきへん（激変）
きへん（木偏）
戦場を疾走する「騎兵（きへい）」、予測不能なほどに事態が動く「激変（げきへん）」、そして多くの漢字の左側に据えられる「木偏（きへん）」。
勇壮な軍事用語から動的な現象、そして静的な文字の構造まで、ジャンルの垣根を越えた言葉たちが共通の2文字を軸にピタリと一本の線でつながりました。抽象的な概念と具体的なパーツが、パズルの答えという一つの焦点に収束していく過程を、知的な楽しみとして実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)