◇パ・リーグ 楽天10―0オリックス（2026年3月27日 京セラD）

プロ4年目で初の開幕投手を託された楽天の荘司康誠投手（25）が8回4安打無失点、無四球で9三振を奪う快投で、チームを2023年以来3年ぶりの開幕戦勝利へ導いた。

2回までに大量8点を挙げた打線の援護に応え、3回まで完全投球。最速155キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜてテンポ良い投球を披露した。9−0の7回には2死二、三塁のピンチを招くも中川をスプリットで三ゴロに仕留めて無失点で終えた。

初完投、初完封のチャンスもあったが、8回105球で降板。試合後のインタビューでは「やるだけなのでチームが勝つように強い気持ちを持ってマウンドに立ちました」と振り返り、「今日は完璧といえるぐらいの内容」と自身に合格点。

「この舞台でそういうピッチングができてうれしい。勝って良かった。ホッとしています」と笑顔を見せ、敵地へ詰めかけたファンへ「今年のイーグルスは必ず優勝するんでファンの皆さんもついてきてください！」と力強いメッセージを送った。