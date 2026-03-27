【2026年最新版】300人が選ぶ「コスパが良いと思う冷蔵庫メーカー」ランキング 2位「パナソニック」、1位は？【専門家の解説も】
毎日使う家電だからこそ、絶対に失敗したくない冷蔵庫選び。本体価格の安さはもちろん、電気代を抑える省エネ性能など重視するポイントはさまざまです。実際に多くのユーザーがコストパフォーマンスの良さを実感しているのはどのメーカーなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「コスパが良いと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞれのメーカーの特徴を解説していただきます。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者にパナソニックを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「耐久性や使い勝手は申し分なく、信頼感があり価格に対してコスパがよいと思う」（30代女性／沖縄県）
「微凍結パーシャルやナノイーによる、鮮度保持力が抜群だから」（20代女性／愛知県）
「冷蔵庫本体の値段も電気代も他のメーカーに比べて高すぎないから」（30代女性／東京都）
「多少は他社メーカーより値段が高くても長期にわたって故障しないため」（30代女性／神奈川県）
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回答者にアイリスオーヤマを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「価格と性能の説明がわかりやすくシンプルで使いやすそうなイメージ。一人暮らしや少人数の家庭にとってはとてもバランスの良い価格と機能性を持ち合わせていると思う」（30代女性／島根県）
「必要な機能をしっかり備えながら価格が比較的手頃で、サイズ展開も豊富なので」（50代女性／愛知県）
「アイリスオーヤマはなんでも安いイメージが強い。冷蔵庫は冷やすことができれば正直それでよく余計な機能はいらないので安いことはイコールコスパが良いという判断になる」（40代男性／東京都）
「価格が安い上に庫内にカメラが付いていたり、冷凍庫スペースが広いから」（40代女性／千葉県）
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安蔵：アンケート結果から、消費者が求める「コスパ」の定義が二極化していることが分かります。
長期的な視点でのコスパが評価されて、2位になったのがパナソニック。70年以上の歴史に裏打ちされた耐久性に加え、食材を長持ちさせる「微凍結パーシャル」などの鮮度保持技術や、調理をサポートする「クーリングアシスト」などの機能が価格以上の価値を生み出しています。また、高い鮮度保持機能が結果的に食品ロスを減らし、家計を助けるという実益をももたらしていると言えますね。
メーカーによる「再生品販売」や「サブスク」といった、高品質なモデルを安価に使い始められる新たな選択肢を提示したことも、賢い消費者からの信頼を勝ち取った要因でしょう。
1位のアイリスオーヤマは、圧倒的な導入コストの低さが最大の武器です。単に安いだけでなく、スマホで庫内を確認できるカメラ機能や、まとめ買いに特化した大容量冷凍室など、現代のライフスタイルに直結する機能をピンポイントで搭載。「必要な機能プラスアルファ」を低価格で実現したことが、110票という圧倒的支持につながったのだと思います。
「初期費用の安さ」のアイリスオーヤマと、「長期的な信頼と鮮度保持」のパナソニック。コスパの捉え方は違えど、どちらもユーザーの切実なニーズに誠実に応えているメーカーと言えます。
【安蔵 靖志プロフィール】
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
＜調査概要＞
・調査名：冷蔵庫に関するアンケート
・調査方法：インターネットアンケート
・調査期間：2026年2月20日
・調査対象：全国10〜70代の300人（女性：208人、男性：87人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)
今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「コスパが良いと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞれのメーカーの特徴を解説していただきます。
2位：パナソニック ／ 64票パナソニックの冷蔵庫は、初号機発売から70年の歴史で培われた耐久性と確かな品質で、長期的なコストパフォーマンスに優れています。また、公式通販での「検査済み再生品」の販売や、「定額利用サービス（サブスクリプション）」といった賢く使える選択肢が用意されているのも魅力的です。
回答者にパナソニックを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「耐久性や使い勝手は申し分なく、信頼感があり価格に対してコスパがよいと思う」（30代女性／沖縄県）
「微凍結パーシャルやナノイーによる、鮮度保持力が抜群だから」（20代女性／愛知県）
「冷蔵庫本体の値段も電気代も他のメーカーに比べて高すぎないから」（30代女性／東京都）
「多少は他社メーカーより値段が高くても長期にわたって故障しないため」（30代女性／神奈川県）
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1位：アイリスオーヤマ ／ 110票2位に大差をつけて1位に輝いたのはアイリスオーヤマ。単身用からファミリー向けまで手頃な価格帯でそろう、圧倒的な導入コストの安さが強みです。低価格でありながらまとめ買いに便利な「大凍量（大容量冷凍室）」モデルや、庫内を確認できるカメラ搭載モデルなどを展開しており、価格以上の機能性を備えています。
回答者にアイリスオーヤマを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「価格と性能の説明がわかりやすくシンプルで使いやすそうなイメージ。一人暮らしや少人数の家庭にとってはとてもバランスの良い価格と機能性を持ち合わせていると思う」（30代女性／島根県）
「必要な機能をしっかり備えながら価格が比較的手頃で、サイズ展開も豊富なので」（50代女性／愛知県）
「アイリスオーヤマはなんでも安いイメージが強い。冷蔵庫は冷やすことができれば正直それでよく余計な機能はいらないので安いことはイコールコスパが良いという判断になる」（40代男性／東京都）
「価格が安い上に庫内にカメラが付いていたり、冷凍庫スペースが広いから」（40代女性／千葉県）
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専門家の解説1位、2位に選ばれた「アイリスオーヤマ」「パナソニック」について、家電ガイドの安蔵さんにお聞きしました。
安蔵：アンケート結果から、消費者が求める「コスパ」の定義が二極化していることが分かります。
長期的な視点でのコスパが評価されて、2位になったのがパナソニック。70年以上の歴史に裏打ちされた耐久性に加え、食材を長持ちさせる「微凍結パーシャル」などの鮮度保持技術や、調理をサポートする「クーリングアシスト」などの機能が価格以上の価値を生み出しています。また、高い鮮度保持機能が結果的に食品ロスを減らし、家計を助けるという実益をももたらしていると言えますね。
メーカーによる「再生品販売」や「サブスク」といった、高品質なモデルを安価に使い始められる新たな選択肢を提示したことも、賢い消費者からの信頼を勝ち取った要因でしょう。
1位のアイリスオーヤマは、圧倒的な導入コストの低さが最大の武器です。単に安いだけでなく、スマホで庫内を確認できるカメラ機能や、まとめ買いに特化した大容量冷凍室など、現代のライフスタイルに直結する機能をピンポイントで搭載。「必要な機能プラスアルファ」を低価格で実現したことが、110票という圧倒的支持につながったのだと思います。
「初期費用の安さ」のアイリスオーヤマと、「長期的な信頼と鮮度保持」のパナソニック。コスパの捉え方は違えど、どちらもユーザーの切実なニーズに誠実に応えているメーカーと言えます。
【安蔵 靖志プロフィール】
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
＜調査概要＞
・調査名：冷蔵庫に関するアンケート
・調査方法：インターネットアンケート
・調査期間：2026年2月20日
・調査対象：全国10〜70代の300人（女性：208人、男性：87人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)