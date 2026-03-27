「久しぶりにお顔見れて嬉しい」草なぎ剛、愛犬の誕生日を報告「レオン六歳になりました」「可愛い〜！」
俳優の草なぎ剛さんは3月27日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を報告し、ツーショットを公開しました。（※「なぎ」は、弓へんに前の旧字体、その下に刀）
【写真】草なぎ剛と6歳になった愛犬
コメントでは「レオンくんお誕生日おめでとうございます 可愛い つよぽんのお顔も見れて嬉しいです」「レオンくん久しぶりだね〜」「レオンくんだーー 久しぶりにお顔見れて嬉しい パパの愛情たっぷり受けて毎日楽しく過ごしてね」「ステキなお写真ありがとう」「レオンくんもつよぽんも可愛い〜！！」と、祝福や歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】草なぎ剛と6歳になった愛犬
「ステキなお写真ありがとう」草なぎさんは「レオン六歳になりました。お祝いメッセージありがとねー」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬とのツーショットです。草なぎさんに抱っこされた愛犬は遠くを見つめ、かわいらしい表情を見せています。
前回の登場は2022年？2022年8月1日に「暑いです。熱中症気をつけて下さい まめに水分補給！」とつづり、愛犬たちの写真を公開していた草なぎさん。「レオン」が登場するのはこの投稿以来のようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)