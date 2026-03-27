俳優の草なぎ剛さんは3月27日、自身のInstagramを更新。「レオン六歳になりました」と報告し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：草なぎ剛さん公式Instagramより）

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俳優の草なぎ剛さんは3月27日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を報告し、ツーショットを公開しました。（※「なぎ」は、弓へんに前の旧字体、その下に刀）

【写真】草なぎ剛と6歳になった愛犬

「ステキなお写真ありがとう」

草なぎさんは「レオン六歳になりました。お祝いメッセージありがとねー」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬とのツーショットです。草なぎさんに抱っこされた愛犬は遠くを見つめ、かわいらしい表情を見せています。

コメントでは「レオンくんお誕生日おめでとうございます　可愛い　つよぽんのお顔も見れて嬉しいです」「レオンくん久しぶりだね〜」「レオンくんだーー　久しぶりにお顔見れて嬉しい　パパの愛情たっぷり受けて毎日楽しく過ごしてね」「ステキなお写真ありがとう」「レオンくんもつよぽんも可愛い〜！！」と、祝福や歓喜の声が寄せられました。

前回の登場は2022年？

2022年8月1日に「暑いです。熱中症気をつけて下さい　まめに水分補給！」とつづり、愛犬たちの写真を公開していた草なぎさん。「レオン」が登場するのはこの投稿以来のようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)