◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-1 西武(27日、ZOZOマリン)

ロッテで76年ぶりに新人開幕投手を務め、勝利を上げた毛利海大投手が試合後にインタビューに応じ喜びを語りました。

この日、5回70球、被安打4、奪三振2、無失点の好投をみせた毛利投手は開口一番「最高です」と心境を語りました。

続けて「本当にたくさんの応援があって、今日のピッチングができたと思うので、ありがとうございます」と感謝を述べると、開幕投手に臨む気持ちとして「なんとかサブさん(サブロー監督)の初勝利を決められるように、という気持ちで、5回まで全力で行こうと思ってマウンドに上がりました」と明かしました。

またマウンドに上がってからは「緊張しすぎてあんまり覚えていないですが、一人ひとり抑える気持ちでした」と好投の要因を語ると、初勝利のボールは両親へプレゼントするとも明かしました。

この日、ソロ本塁打を放ったポランコ選手も毛利投手の隣でインタビューに応じ、新人投手の好投について聞かれると「毛利、すばらしいピッチャーね。グッドピッチャーね」と日本語で称賛の言葉を送りました。