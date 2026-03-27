アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から28日で1か月。未だ収束の兆しが見えません。原油高の影響も深刻で、野菜農家では輸送費や資材など様々なものに影響が出ていました。

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アメリカのホワイトハウスが、“内緒”の絵文字とともに投稿した謎の音源。これを逆再生してみると…

「明日刺激的な発表がある」

イランとの戦闘終結に向け“交渉中”だという、トランプ政権。

トランプ大統領

「『私が合意したがっている』というフェイクニュースがあるが、必死に合意を求めているのはイランであって私ではない」

トランプ大統領は、この日も、“すがりついてきているのはイラン側だ”と繰り返し、強気な姿勢を見せました。しかし、その数時間後…

すでに一度延期していたイランの発電所への攻撃を、再び延期すると発表しました。

停戦交渉を巡っても動きが。アメリカが提示したとされる“15の条件”について、イラン側が正式に返答したと報じられています。

ただ、アメリカ側の条件には否定的で、逆にイラン側から条件をつけたといいます。

■イラン、死者1900人超 徹底抗戦構え

アメリカとイスラエルによる攻撃から、28日で1か月。イラン国内の死者は1900人以上にまでのぼっています。被害が拡大する一方で…

イラン側も、イスラエルなどへの報復攻撃を続けていて、徹底抗戦の構えを崩していません。

収束の兆しが見えない中、アメリカ軍は部隊を増強。地上侵攻の可能性もささやかれています。

これに対し、イランが100万人以上の戦闘員を動員していると報じられるなど、緊張感が高まっています。

さらに、イランメディアによると、イラン軍関係者は…

イラン軍関係者

「新たな戦線を開く考えがある」

その場所とは、ホルムズ海峡からアラビア半島を挟んだ位置にあるバブ・エル・マンデブ海峡。“エネルギー輸送の要”とされるホルムズ海峡が事実上の封鎖状態に陥る中、その迂回（うかい）路の一つとしてあがっていました。

さらに、この海峡に面するイエメンに拠点を置く武装組織フーシ派も、イランへの支持を表明。攻撃の用意があると明らかにしています。

戦闘終結の兆しが見えない中、エネルギー輸送にも新たな危機が迫っています。

■日本のスーパーやトマト農家でも…

ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、高騰している原油価格。その影は、日本の食卓にも忍び寄っています。

横浜市にあるスーパーでは…

セルシオ和田町店・鶴田聡部長

「アメリカ産の牛タン、いま100グラム699円が、4月になったらプラス200円。私、20年以上やってますが、今までにない高さの値段」

来月から、輸入肉を大幅に値上げせざるを得ない状況に。理由は「円安」と、「原油高」による輸送コストなどの高騰だといいます。

お客さん

「なるべくいま安い（輸入）もの買ってますから。値段高くなると何を買えばいいのか」

影響は、生産の現場にも。ビニールハウスでトマトを育てる埼玉県の農家は、27基ある暖房には重油を使っています。

グリーンファームらぱん・有賀義信取締役

「コストはイラン情勢が始まる前からすると、（政府の）補助金が入ってもまだ3割増しぐらいの価格」

さらに…

グリーンファームらぱん・有賀義信取締役

「まだ取引先の一部ですけど、こういった感じで。原材料価格がどう変動するかわかりませんと」

包装資材やハウスのビニールなどの石油製品の値上がりも懸念していました。

グリーンファームらぱん・有賀義信取締役「（ビニールを）交換したいけど、交換に手を出せるかどうか。（石油製品が）いつまで上がり続けるのか見通せないっていうのも、本当に困ってます」