◆パ・リーグ ソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムが初回に奪った３点のリードを守れず、３年ぶりに開幕黒星スタートとなった。

初回無死一塁、清宮幸がソフトバンク先発・上沢からパ・リーグ１号となる右越え２ラン。先制に成功すると、万波も左越えソロを放ち、初回に３点のリードを奪った。

しかし、先発・伊藤が２回に栗原に２ランを浴びると、３回にはＷＢＣでチームメートだった近藤に右越え同点ソロを打たれた。

４回には田宮の右前適時打で勝ち越したものの、直後に山川に左越えソロを浴び、再び同点とされた。

６回には海野、牧原大に連続二塁打を浴び、この試合初めてリードを許す。先発・伊藤はここで降板。しかし７回、水谷が同点の右越えソロを放ち、伊藤の黒星を消した。

同点の８回、古林が登板したが２安打にバッテリーエラーも重なり１死一、三塁。ここで牧原大に右犠飛を打たれ、決勝点を許した。

昨季、日本ハムは優勝したソフトバンクに対して１２勝１３敗。ＣＳでもアドバンテージを除けば３勝３敗と、ほぼ五分の戦いを繰り広げた。黒星スタートとはなったが、今季も開幕戦から激しいシーソーゲームを演じた。