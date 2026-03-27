フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２７日、自身のＳＮＳを更新。同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を、２７日の放送をもって卒業した勝野健アナの写真を公開した。

インスタグラムで「勝野くん、卒業です ４年間ありがとう！」と感謝をつづり、勝野アナのオフショットや、めざましメンバーとの集合写真などをアップした。

続けて「京都でもアナウンサーとして活動していくとのこと！また一緒に仕事できる日を楽しみにしてます！」と締めた。

この投稿には「京都でも頑張って〜」「みんな自然体な１枚ですね」「話し方が優しくて聞き心地が良かった」「これからも応援してます！」「お疲れ様でした」などの声が寄せられている。

勝野アナは１２日に３月いっぱいでフジテレビを退社することを発表。同時に結婚も報告し、今後については「フリーランスとして活動を続けてまいります。歴史と文化の薫（かお）る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と報告していた。