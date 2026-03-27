タレントの稲村亜美が２７日にＳＮＳを更新。プロ野球開幕に合わせ、解説者達とのショットを公開した。

インスタグラムで「プロ野球シーズン本日開幕です」と始めて、「昨日はプロ野球ニュース開幕直前ＳＰだったので毎年恒例のご挨拶に 集結してる皆さんにお会いできる貴重な機会です 解説者の皆さんとお話もできて楽しい時間を過ごせました」とつづり、高木豊、真中満ら豪華解説陣との集合写真をアップした。

続けて「プロ野球ニュースも今年で５０周年ということで記念すべき年に私も携われることがとても嬉しいです 私自身もＭＣとして１１年目という１年目の時には想像できないくらい担当させてもらい光栄で言葉にできません、、、」と感謝を述べ、「今シーズンも熱く盛り上がること間違いなし！！！！プロ野球を楽しんでいきましょう」と意気込んだ。最後に「写真は１．２枚目はセリーグ、パリーグの皆さん ３．４枚目はアクスタとそれに盛り上がってる皆さん ５．６枚目は月曜日ＭＣに就任した菊池柚花ちゃんと真中さんと」と写真を解説して締めた。

この投稿には「いよいよ開幕、楽しみだ」「ＭＣでも頑張ってね！」「この世の中で１番平均年齢の高いアクスタ群」「亜美ちゃんはやっぱり野球じゃないと」などの声が寄せられている。