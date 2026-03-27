INI高塚大夢、池崎理人の新たな一面に驚き 池崎も納得「ハンターにしか見えない」
【モデルプレス＝2026/03/27】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が2026年3月27日、グループ初のライブ映画「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM」舞台挨拶に出席。高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）が池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の新たな一面を明かした。
【写真】INI、サプライズに涙
「驚いたメンバーの一面は？」と聞かれた高塚は「僕1個あります」と切り出し、池崎の名前を口に。すると、池崎は「お、りひろむ（2人の愛称）ありがとうございます」と喜び、メンバーからは「自分で言わないから（笑）」「周りが言うんだよ」「ごちそうさまです」とさまざまな声が上がった。
そして、高塚は池崎について「彼の髪の伸びるスピードが速すぎる」と告白。「（映画を撮影していた時期が）もう半年前だから結構みんなビジュも変わってるんですけど（池崎の髪が）めっちゃ短かったですね」と髪が伸びたことを振り返ると、池崎は「短いのをオールバックにしてサングラスかけてるんですよ。もうね、ハンターにしか見えない。『逃走中』の」と語り、笑いを誘った。続けて「柾哉とかもめちゃくちゃ褒めてくれて」と明かすと、木村柾哉は「めっちゃかっこよくて。もちろん髪長いのもかっこいいけど。もうなんか『え、何者なんだろう』って」と絶賛していた。
さらに、同じ質問に池崎は「結構満場一致のメンバーの意見あるんすけど」と前置きし「たくですね」と尾崎匠海の名前を挙げた。劇中のワンシーンが理由だとして「もう最初にガーっと出てきた時の1人ずつ顔抜かれて、みんな真剣な眼差しで今から始まるぞって時にね、もうたくが一番…」「なんて言うんだ。もう伝えらんない。不敵な笑みをね」と振り返った。
2025年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催した「2025 INI LIVE[XQUARE - MASTERPIECE] 」のライブ映像を映画化した本作。通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定している。今回は、作品上映前にINIメンバーが登壇し、ライブフィルムに関するトークやフォトセッションを行った。（modelpress編集部）
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◆高塚大夢、池崎理人に驚いたこと
「驚いたメンバーの一面は？」と聞かれた高塚は「僕1個あります」と切り出し、池崎の名前を口に。すると、池崎は「お、りひろむ（2人の愛称）ありがとうございます」と喜び、メンバーからは「自分で言わないから（笑）」「周りが言うんだよ」「ごちそうさまです」とさまざまな声が上がった。
さらに、同じ質問に池崎は「結構満場一致のメンバーの意見あるんすけど」と前置きし「たくですね」と尾崎匠海の名前を挙げた。劇中のワンシーンが理由だとして「もう最初にガーっと出てきた時の1人ずつ顔抜かれて、みんな真剣な眼差しで今から始まるぞって時にね、もうたくが一番…」「なんて言うんだ。もう伝えらんない。不敵な笑みをね」と振り返った。
◆INI初のライブ映画「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM」
2025年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催した「2025 INI LIVE[XQUARE - MASTERPIECE] 」のライブ映像を映画化した本作。通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定している。今回は、作品上映前にINIメンバーが登壇し、ライブフィルムに関するトークやフォトセッションを行った。（modelpress編集部）
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