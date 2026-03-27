23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想　54.0　前回　55.5

28日
0:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

0:30　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、マクロ経済金融政策会議開会挨拶
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、マクロ経済金融政策会議出席（質疑応答あり）

1:00　
シュナーベルECB理事、イベント講演


ユーロ圏財務相会合

29日（日）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）

※予定は変更されることがあります。