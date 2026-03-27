ＮＹ市場 この後のイベント
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想 54.0 前回 55.5
28日
0:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、マクロ経済金融政策会議開会挨拶
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、マクロ経済金融政策会議出席（質疑応答あり）
1:00
シュナーベルECB理事、イベント講演
ユーロ圏財務相会合
29日（日）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
※予定は変更されることがあります。
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想 54.0 前回 55.5
28日
0:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、マクロ経済金融政策会議開会挨拶
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、マクロ経済金融政策会議出席（質疑応答あり）
1:00
シュナーベルECB理事、イベント講演
ユーロ圏財務相会合
29日（日）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
※予定は変更されることがあります。