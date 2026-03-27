乃木坂46・川粼桜（22）の1st写真集『エチュード』（新潮社／2026年4月14日発売）の発売前重版が発表された。

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幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼桜。彼女にとって初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦している。

着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めたという。そのほか私服姿での撮影カットも収録される。

本作は情報解禁直後から大きな反響を呼び、公式Xのフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は2,800万回を超えている。現在、公式Xのフォロワー数は13万人を突破している。

また写真集の発売と合わせて全国13書店でのパネル展開催も決定。これは「坂道グループ」のソロ写真集史上最大規模となった。さらに誕生日当日に特典が届く「お誕生日カード」企画や、自身の名前にちなんだ2書店での「かわさき×さくら展」といった施策も次々と発表されている。

■川粼桜コメント昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）