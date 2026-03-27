後半ATの大迫勇也弾!神戸が土壇場逆転勝ちでJ1WEST首位に浮上!!広島は3連敗
[3.27 J1百年構想リーグWEST第5節 神戸2-1広島 ノエスタ]
ヴィッセル神戸がホームでサンフレッチェ広島に2-1で勝利した。勝ち点を16に伸ばした神戸はJ1・WESTで首位に浮上。広島は3連敗となった。
神戸はPK戦で連敗、広島は90分で連敗とともに3試合ぶりの勝ち点3を目指す一戦。なお今節はACLEを戦った影響による延期分で、これで消化試合数が並ぶことになる。
前半をスコアレスで折り返した試合だったが、後半に試合が大きく動く。まずは4分、広島がカウンターからFW中村草太のパスからFW鈴木章斗がシュート。GK前川黛也のセーブに遭ったが、FW木下康介が詰めて先制に成功する。
さらに広島は後半16分、再び木下が追加点を決めたかに思えたが、ここでVARが介入。パスに反応した木下のポジションがわずかにオフサイドだったと判定され、得点が認められることはなかった。
すると神戸は終盤、粘り強さを発揮する。後半36分にエリア内に入ったDFジエゴがGK大内一生と交錯。VARの介入もあったがPKが認められる。これをMF扇原貴宏が決めて同点。
そして後半アディショナルタイム4分、FWジェアン・パトリッキの左クロスを合わせたDF広瀬陸斗のシュートはポストに当たったが、跳ね返りをFW大迫勇也が詰めて逆転に成功した。
ヴィッセル神戸がホームでサンフレッチェ広島に2-1で勝利した。勝ち点を16に伸ばした神戸はJ1・WESTで首位に浮上。広島は3連敗となった。
神戸はPK戦で連敗、広島は90分で連敗とともに3試合ぶりの勝ち点3を目指す一戦。なお今節はACLEを戦った影響による延期分で、これで消化試合数が並ぶことになる。
前半をスコアレスで折り返した試合だったが、後半に試合が大きく動く。まずは4分、広島がカウンターからFW中村草太のパスからFW鈴木章斗がシュート。GK前川黛也のセーブに遭ったが、FW木下康介が詰めて先制に成功する。
すると神戸は終盤、粘り強さを発揮する。後半36分にエリア内に入ったDFジエゴがGK大内一生と交錯。VARの介入もあったがPKが認められる。これをMF扇原貴宏が決めて同点。
そして後半アディショナルタイム4分、FWジェアン・パトリッキの左クロスを合わせたDF広瀬陸斗のシュートはポストに当たったが、跳ね返りをFW大迫勇也が詰めて逆転に成功した。