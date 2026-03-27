モデルでタレントのアンミカが２７日にインスタグラムを更新。誕生日会の様子を公開した。

３月２５日に５４歳の誕生日を迎えたアンミカは「先日、大好きな仲間たちが集い、５４歳のお誕生日会を開催してくれましたよ」と報告。「部屋に入ると、私の特大顔オブジェと、桜の美しい想像を超える大きさの壁の設え、そして部屋中にピンクと白の桜色の風船が」とつづり、集合写真や綺麗な部屋での姿をアップした。

続けて「田中みな実ちゃんが考えてオーダーしてくれたと聞いて、多忙な中なのに愛情を感じて、もぉ心から感謝感激 ドレスコードもピンクと白をどこかに！だったのが、何故か分りました！！！黒い服のＣＫも実は、ペンダントトップやヒールがピンクのキラキラだったり、ハワイから直行して来てくれたスミレちゃんも、桜のオブジェを身につけてくれたり！」と明かし、「田中みな実みゃん、ヨンアちゃん、クリスタルケイちゃん、スミレちゃん、ケリー、リナ、ヤバタン、ＡＴＳＵＳＨＩくん、ノブくん、そしてテディ」と参加者を記し、２ショットをアップした。最後に「ずっとお互いをお祝いし合い、長く長く歳を重ねて経験も共にして、さまざまな景色を共に見て行きたいです！」と締めくくった。

この投稿には「ステキな愛と共にお誕生日おめでとうございます」「素敵な誕生日会ですね〜」「感動しました」「アンミカハサウェイ」「オブジェスゴい！」などの声が寄せられている。