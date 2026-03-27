SKRYUが、神奈川・ぴあアリーナMMにて＜Super Live 2026 「The Light」＞を開催することを発表した。

本ライブは2日間開催となり、8月29日が＜PINK -Moonlight Paradise- with Secret Guests＞、8月30日が＜SEPIA -Midnight Rendezvous-＞と題し、それぞれサブタイトルが設けられ開催日ごとに異なる演出になるとのこと。

SKRYUのオフィシャルファンクラブ「超Super Fan Club」会員限定チケットの先行販売がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜SKRYU Super Live 2026 「The Light」＞ ＜PINK -Moonlight Paradise- with Secret Guests＞

2026年8月29日（土）OPEN 16:30 / START 18:00 ＜SEPIA -Midnight Rendezvous-＞

2026年8月30日（日）OPEN 15:30 / START 17:00 会場：神奈川・ぴあアリーナMM

料金：

S+席 2日通し券 27,000円（税込）

絶叫席 2日通し券 18,000円（税込）

絶景席 2日通し券 18,000円（税込）

ファンクラブ1次先行チケット申込期間：3/27（金）21:30〜4/5（日）23:59

https://eplus.jp/skryu/ 公演に関する問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)

◾️メジャー1stEP『絶』

2026年2月25日（水）0時配信

配信リンク：https://SKRYU-official.lnk.to/Zetsu ▼トラックリスト

1.Ahhhhhhh! -絶叫-

2.ピンクのワゴン -悶絶-

3.S+ -絶世-

4.スパンコールじいちゃん -輝絶-

5.Shangri-La -絶景-