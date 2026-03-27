また家で白髪染め → ちょっと待ったーー！！ それ、【白髪ぼかしハイライト】で楽シャレかも！？

セルフでの白髪染めに限界を感じたら、ハイライトで白髪をなじませる手法に注目してみて。細かな筋感を入れることで、伸びてきた根元との境界線をあいまいにしつつ、オシャレ感 × 立体感を楽しめます。今回は「NORA HAIR SALON」のスタイリスト@sakosakosakosakoさんのInstagram投稿から、大人世代の毎日を楽に彩る、旬の白髪ぼかしハイライトヘアをご紹介します。

品よく明るい切りっぱなしボブ

くすませすぎず暗く見せない、透明感のあるオリーブグレージュをベースに採用した切りっぱなしボブです。ハイライトはコントラストを効かせつつも、細めに入れていくことで、派手見えしない品のある明るさを表現。プツッとしたライン感と繊細な色彩が調和し、春らしい軽やかな質感に仕上がっています。

立体感が際立つグレージュボブ

グレージュカラーを土台に、ハイライトを施して自然な立体感をプラスした王道のボブスタイル。縦のラインを強調するハイライトが、美しい毛流れを際立たせてくれます。毛先を内側に入れることでつるんとした美シルエットに。

都会的でモードなレイヤーミディ

ストレートタッチの質感を活かし、トップを内側へ、ベースを肩で外へ流れるように整えたレイヤーミディ。オリーブグレージュのベースに細めのハイライトを忍ばせることで、落ち着いた印象の中にも透明感を与えています。洗練されたカラーと毛流れが、上品な雰囲気を大切にする大人にフィットするはず。

柔らかく軽やかな外ハネレイヤーミディ

赤みを抑えたオリーブグレージュに、ベージュ系の細めハイライトをたっぷりと散らしたスタイルです。コントラストをしっかりつけることで、全体を明るくトーンアップさせつつ白髪を自然にぼかしてくれます。外ハネのレイヤーカットによる軽やかさと柔らかな色の重なりが、今っぽさと季節感をプラス。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里