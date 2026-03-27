「ロッテ３−１西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが２年連続で開幕戦を白星で飾った。

開幕投手に抜てきされたドラフト２位の毛利（明大）が５回４安打無失点でプロ初勝利。球団史上新人選手の開幕投手は１９５０年の榎原好以来７６年ぶり。榎原は勝利投手となり、その年はリーグＶ、日本一に輝いた。

「めちゃくちゃ緊張しました。開幕も初登板も一気に２つできたことは誰もができることではないと思いますしその中で５回無失点でいけたのは良かったです」。五回を投げ終えたベンチでは、隣にサブロー監督が座る。背中越しに手を回して肩をポンポン。ねぎらいの言葉をかけられた。

最大のピンチは四回。無死から西川に右越え二塁打を浴びた。続く４番・カナリオには６球続けて内角に直球を投じて捕飛に打ち取った。続く２死一、二塁の場面では源田を空振り三振。大きくガッツポーズを作って吠えた。「ピンチの場面で冷静にいけない場面もあったんですけど、黒木コーチがタイムをかけてマウンドに来てくださってそこで落ち着きを取り戻せましたし、ピンチを三振で切り抜けることができたのでそこは成長したかなと思います」と振り返った。

開幕スタメンマスクをかぶって好リードした松川がバットでも援護した。二回２死二塁から先制中前適時打。２０２４年８月２２日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）以来２年ぶりの安打、２０２３年１０月２日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来の３年ぶりの打点を記録した。「とにかく必死に打ちました」とコメントした。四回１死満塁の好機にもバットを真っ二つに折られながら、三遊間を破る適時打を放った。２打席連続適時打とした。

八回にはポランコに今季チーム１号となるソロ本塁打が飛び出してダメ押しとした。