3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。バツ2で酒癖の悪い彼氏に「信用できない」と突き放していた美人ギャル彼女が、その言葉の裏に隠された切実な本音とトラウマを打ち明けた。

【映像】スタイル抜群！31歳美人ギャルの水着姿

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。「バツ2で子どもがいる」というケンシ（39）の重い過去を受け入れ、「ケンシだから一緒にいたい」と伝えたサチエ（31）。しかし、ケンシから「（俺の）お酒を飲んだ時を信用してないのに、また同じ繰り返しにならないの？」と問われると、サチエの目から涙が溢れた。

「じゃあはっきり言っていい？ずっと言ってなかったけど、私の心の中では信じたい気持ちなんよ。信じたいケンシを。お酒飲んでようが飲んでなかろうが」

みやぞん似で優しく、人懐っこい一面も持つケンシだが、過去のキャバクラ通いや酒にまつわる数々のトラブルで、サチエを深く傷つけてきた。「ケンシからされてきた、傷付いたことがトラウマになってて、もうお酒飲んだ瞬間フラッシュバックじゃないけど、思い出しちゃうのね。嫌でも」と、サチエは長年抱えてきた心の傷を告白。

さらに、「『信用できない』とかを言ってないと、自分で自分のことを守れない気がして。メンタルとかも全部含めて」と、彼を拒絶するような言葉をあえて口にすることが、崩れそうな心を守るための唯一の防衛線だったことを明かした。

強がっていた美人ギャル彼女の悲しすぎる自己防衛。心から愛しているからこそ信じたい、しかし信じればまた裏切られて傷つく……。そんなサチエの極限の精神状態が浮き彫りとなった。