4月10日に公開されるイ・レ主演の韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』の監督来日記念試写イベントが3月26日に韓国文化院 ハンマダンホールで開催され、監督を務めたキム・ヘヨンとタレントのYOUが登壇した。

参考：『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』場面写真＆キャラ写真公開 イ・レたちの共同生活の様子が

本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。ソウルの芸術団を舞台に、“母を失くした女子高生”と“完璧主義の先生”の不思議な共同生活による心の交流を描き出す。

ドラマ『恋愛体質～30歳になれば大丈夫』や『私が死ぬ一週間前』などを手がけ、本作で長編監督デビューを果たしたキム・ヘヨン監督は、今回が初来日。「ずっと来たいと思っていた日本に、この映画で来ることができて本当に感無量です。夢じゃないかと思うくらい胸がいっぱいで、昨日は嬉しくて一分も寝ることができませんでした」と、喜びいっぱいの挨拶に会場は温かな拍手に包まれた。

母を亡くした女子高生と、完璧主義のダンス講師という正反対の2人の共同生活を描いた本作の設定の背景について、監督は「まだ大人の保護が必要な若い世代と、大人でありながら生きづらさを抱え、人生に迷っている人たち。そんな欠けた部分を持つ人物同士が、出会い、お互いに良い影響を与え合って成長していく姿を描きたかった」と作品に込めた思いを明かした。

イベント中盤には、監督の来日を祝して、タレントのYOUが花束を手に登壇。韓国ドラマや映画をよく観るというYOUは本作について、「韓国ドラマで描かれる“湿気”や“恐怖”などの要素とは違って、それを超えて本質に踏み込んだ作品です！」と、そのストレートで潔い内容に太鼓判を押した。

キム・ヘヨン監督が最も尊敬する映画監督として挙げているのが、是枝裕和。今回、是枝監督の『誰も知らない』に出演していたYOUとのまさかの対面に、舞台裏で早くも意気投合したよう。YOUは「監督があまりに熱心に話してくださるから、後で是枝監督に、お会いしたこと伝えておきますね（笑）」と茶目っ気たっぷりに応じ、会場を和ませた。

話題がタイトルの“大丈夫（ケンチャナ）”が3つ並んでいることに及ぶと、YOUは「例えば1つ目の“大丈夫”が若い世代で、3つ目がシニアだったり。いろんな世代が向き合うことで、全員が“ケンチャナ”になっていく。そんなポジティブな力が伝染していくイメージ！」と独自の解釈を披露。これに対し、監督は「素晴らしい解釈をありがとうございます！ まさに世代間のハーモニーがこの映画の大きなテーマです」と納得した様子。続けて「実は“大丈夫”を10回くらい繰り返したかったのですが、長すぎると言われて3回にしたんです（笑）」と笑い交じりに明かした。

最後に、YOUは「本当に心が洗われるような、楽しくてかわいらしい作品です。観終わったらぜひ、周りの誰かに感謝の気持ちを込めて、“ケンチャナヨ”と10回くらい伝えてくださいね」とコメント。キム・ヘヨン監督は「たくましく生きている少女を通じて、皆さんにも前向きなエネルギーを受け取っていただきたいです。観終わった後、皆さんの顔に幸せな微笑みが浮かぶことを、ステージの袖の方でお祈りしています」と観客に呼びかけ、イベントは締めくくられた。

（文＝リアルサウンド編集部）