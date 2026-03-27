「息子くん大きくなりましたね！」南明奈、息子とのディズニーショット公開「次の冒険も楽しみですね」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは3月27日、自身のInstagramを更新。息子と東京ディズニーランドへ行ったことを報告しました。
【写真】南明奈、息子とのディズニーショット
コメントでは「しっかり大きくなって、どこに行くのも楽しみでしかないですね」「次の冒険も楽しみですね」「息子くん大きくなりましたね！」「子どもと来ると見方も行く所も代わりますよね」「楽しそうでいいですね！！」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】南明奈、息子とのディズニーショット
「楽しそうでいいですね！！」南さんは「小さな冒険家 息子くんのお気に入りはゆらゆら揺れるたる橋」とつづり、3枚の写真を投稿。1〜2枚目では地図を手にパーク内を探検する息子のほほ笑ましい姿、3枚目では息子と一緒に笑顔で橋を渡る南さんの姿が写っています。さらに「子どもとディズニーランド来るようになって、トムソーヤ島上陸回数がぐんと増えたな」と、親ならではの“あるある”を告白。
「優さんお誕生日」たびたび家族でのディズニーショットを披露している南さん。2月1日には「1月29日優さんお誕生日でした 今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」とつづり、3枚の写真を投稿しました。1枚目は濱口さんと南さんのツーショット、2枚目は濱口さんのソロショット、3枚目は息子が電話を取る姿を披露しています。家族で過ごす温かな時間が伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)