中国や台湾で古くから愛されている「豆乳スープ」や「中華粥」も。

本場の味を朝から楽しめる店がオープンしました。

【NIB news every. 2026年3月2日放送より】

（寺田美穂アナウンサー）

「朝9時の新地中華街です。

本格中華を “朝ごはん” として楽しむ店がオープンしたということで、行ってみます！」

これまで長崎市内で3店舗で点心を提供してきた「長崎焼小籠包 チャイデリカ」。

今年1月、朝食が楽しめる店を新地中華街に新たにオープンしました。

（チャイデリカ 和田 留依 店主）

「中華朝食を食べて、1日元気に過ごしてもらいたいと思い、朝食メインで店を出した」

朝8時から営業する新店舗では、限定のセットメニューを用意しています。

中国や台湾で昔から朝ごはんとして愛されている「台湾式豆乳スープ 鹹豆漿(シェントウジャン)」。

柔らかな食感の豆腐に、本場中国から取り寄せたラー油やザーサイがトッピング。

中華揚げパン「油条(ユウキャオ)」とセットで楽しめます。

豆乳スープの調理で大切にしているのは、火加減です。

大村市で製造された豆乳から作っている豆腐は、温め過ぎるとトロッとした食感にならないので、絶妙な火加減で仕上げるのがポイントだそうです。

そして…

（チャイデリカ 和田 留依 店主）

「中国のピーナッツ入りのラー油です」

山椒が入ったピーナッツ入りのラー油が、味の決め手です。

（寺田美穂アナウンサー）

「豆腐が濃厚で甘みがあります。ラー油が後からピリッとしびれるような辛さ。相性抜群でおいしい」

さらに県産の米を鶏ガラ出汁でじっくり炊き上げた中華粥も、朝食メニューで楽しめます。

低温で3時間かけて蒸した県産の鶏むね肉は、しっとりとした味わいが特徴です。

（寺田美穂アナウンサー）

「鶏の出汁がきいていておいしい。お粥というとあっさりしたイメージですが、ごま油とむね肉もしっとりしていてたくさん入っているので、満足感があっておいしい」

朝食セットは、全部で3種類。

通常メニューより、200円ほどお得に楽しめるということです。

また 看板商品の「焼小籠包」や職人が手包みするスパイシーで花椒香る「胡椒餅」など、点心専門店ならではのメニューも販売しています。

（チャイデリカ 和田 留依 店主）

「地元の方はもちろん、観光客にも長崎の中華はおいしいと、朝食の文化を広めたい。定番の店になっていきたい」

まだまだ冷え込む朝。

温かい点心で、お腹を満たしてみてはいかかですか。