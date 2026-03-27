「豆乳スープや中華粥 “朝ごはん”として楽しんで」中華点心専門店チャイデリカが新店舗《長崎》
中国や台湾で古くから愛されている「豆乳スープ」や「中華粥」も。
本場の味を朝から楽しめる店がオープンしました。
【NIB news every. 2026年3月2日放送より】
（寺田美穂アナウンサー）
「朝9時の新地中華街です。
本格中華を “朝ごはん” として楽しむ店がオープンしたということで、行ってみます！」
これまで長崎市内で3店舗で点心を提供してきた「長崎焼小籠包 チャイデリカ」。
今年1月、朝食が楽しめる店を新地中華街に新たにオープンしました。
（チャイデリカ 和田 留依 店主）
「中華朝食を食べて、1日元気に過ごしてもらいたいと思い、朝食メインで店を出した」
朝8時から営業する新店舗では、限定のセットメニューを用意しています。
中国や台湾で昔から朝ごはんとして愛されている「台湾式豆乳スープ 鹹豆漿(シェントウジャン)」。
柔らかな食感の豆腐に、本場中国から取り寄せたラー油やザーサイがトッピング。
中華揚げパン「油条(ユウキャオ)」とセットで楽しめます。
豆乳スープの調理で大切にしているのは、火加減です。
大村市で製造された豆乳から作っている豆腐は、温め過ぎるとトロッとした食感にならないので、絶妙な火加減で仕上げるのがポイントだそうです。
そして…
（チャイデリカ 和田 留依 店主）
「中国のピーナッツ入りのラー油です」
山椒が入ったピーナッツ入りのラー油が、味の決め手です。
（寺田美穂アナウンサー）
「豆腐が濃厚で甘みがあります。ラー油が後からピリッとしびれるような辛さ。相性抜群でおいしい」
さらに県産の米を鶏ガラ出汁でじっくり炊き上げた中華粥も、朝食メニューで楽しめます。
低温で3時間かけて蒸した県産の鶏むね肉は、しっとりとした味わいが特徴です。
（寺田美穂アナウンサー）
「鶏の出汁がきいていておいしい。お粥というとあっさりしたイメージですが、ごま油とむね肉もしっとりしていてたくさん入っているので、満足感があっておいしい」
朝食セットは、全部で3種類。
通常メニューより、200円ほどお得に楽しめるということです。
また 看板商品の「焼小籠包」や職人が手包みするスパイシーで花椒香る「胡椒餅」など、点心専門店ならではのメニューも販売しています。
（チャイデリカ 和田 留依 店主）
「地元の方はもちろん、観光客にも長崎の中華はおいしいと、朝食の文化を広めたい。定番の店になっていきたい」
まだまだ冷え込む朝。
温かい点心で、お腹を満たしてみてはいかかですか。