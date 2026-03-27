「本当ズルい」はんにゃ.・金田哲、最新ショットが「めっちゃイケオジ」「ビジュ良いｗｗ」と話題に！
映画『アギトー超能力戦争ー』 の公式X（旧Twitter）アカウントは3月26日、投稿を更新。超能力者の役で出演する、お笑いコンビ「はんにゃ.」の金田哲さんのビジュアルを公開し、反響が寄せられました。
【写真】はんにゃ.・金田哲演じるキャラクターのビジュアル
コメントでは「IQ高めのキャラ似合い過ぎだろ」「めっちゃイケオジに見える」「ビジュ良いｗｗ」「お笑い芸人とは思えない目つき」「この見た目でDIOかよコイツ」「どんな能力持ってても納得出来そうなの本当ズルい」「ぱっと見はんにゃさんだとわからなかった…」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】はんにゃ.・金田哲演じるキャラクターのビジュアル
「IQ高めのキャラ似合い過ぎだろ」同アカウントは「#金田哲(はんにゃ.) 速見 【時を止める超能力者】」という説明とともに金田さんのソロショットを投稿。眼鏡を掛けてスーツを着用したインテリ風のビジュアルですが、七三分けの片側が白髪になっている印象的なヘアスタイルです。真剣な表情を浮かべているため端正な顔が際立ち、とても様になっています。
「ビジュがクレヨンしんちゃんの映画幹部すぎるw」映画の出演者と役柄を順次公開している同アカウント。24日には俳優の岩永洋昭さん演じる「ルージュ」のビジュアルショットを投稿。ホワイトブロンドのカーリーヘアでドレスを着用していますが、顔にはひげが生えたインパクトの強い見た目です。ファンからは「オネエキャラ似合いますね」「俳優が岩永さんと分かった時に思わず二度見した」「ビジュがクレヨンしんちゃんの映画幹部すぎるw」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)