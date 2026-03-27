Q. 「クルミを食べると命に関わることがある」って本当でしょうか？【医師が回答】
Q. 「クルミを食べると命に関わることがある」って本当ですか？Q. 「ナッツアレルギーといえばピーナッツという印象があるのですが、最近はクルミによるアレルギーも増えていると聞きました。クルミはあまり危険そうなイメージがありませんが、命に関わるほど重い症状が出ることは実際にあるのでしょうか？ ピーナッツアレルギーがなければ食べても大丈夫ですか？」
A. クルミとピーナッツは別物ですが、どちらも命に関わることがありますナッツアレルギーというとピーナッツ（落花生）を連想される方も多いようですが、ピーナッツと、クルミ、カシューナッツ、アーモンド、マカダミアナッツなどは別物です。ピーナッツは豆類であり、クルミなどは木の実類です。そして近年はクルミによるアレルギーが急増しており、非常に危険視されています。
アレルギー専門家の調査でも、ナッツ類のアレルギーは過去15年間で約7倍に増加していると報告されています。そして「ナッツ類の内訳」で、増加が突出しているのがクルミとカシューナッツです。別の調査でも、アレルギー原因全体の15.2％をクルミが占めると報告されています。
さらにクルミは、アレルギーを発症すると短時間で全身に症状が広がり、血圧低下・意識障害を伴う「アナフィラキシーショック」という重篤な症状を引き起こす原因の上位に入っており、命に直結する重篤な状態に陥る割合が、他の食品に比べて高いのが特徴です。
注意が必要なポイントは以下の通りですので、ぜひ覚えておいてください。
・微量でも発症する：菓子類やパンの隠し味、ドレッシングなどに含まれるわずかな量でも、重い症状が出ることがあります
・交差反応：クルミにアレルギーがある場合、同じクルミ科である「ペカンナッツ（ピーカンナッツ）」でもアレルギー反応を起こす可能性が非常に高いです
・加工品の表示：クルミは現在、加工食品への「特定原材料」として表示が義務化されています。購入時には必ず原材料ラベルを確認する習慣をつけましょう
「ピーナッツアレルギーではないから」「風味付け程度の量だから」と軽く考えてはいけません。もしナッツ類を食べた後に蕁麻疹（じんましん）や口内のイガイガ感などの疑わしい症状がある場合は、早めに専門医を受診しましょう。正しい知識を持って、適切に対処することが大切です。
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)