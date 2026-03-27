山本美憂、あすプロボクサーデビュー！前日計量クリア 日本からもPPV視聴可能
レスリング世界選手権で3度の優勝を果たし、2016年から23年までMMAファイターとしてRIZINで活躍した山本美憂（51）が、あす28日にオーストラリア・シドニーでプロボクサーとしてデビューする。前日計量も無事にクリアし、あす午後1時から試合が行われる。
【インタビュー動画】山本美憂「やらなかった後悔はしたくない」KIDさんの言葉を胸に、プロボクシング初陣へ！
レスリング世界選手権で3度の優勝を果たした山本は、結婚・出産で現役を退くも2016年に41歳でMMAファイターへ転向。RIZINの女子格闘技を大いに盛り上げ、23年大みそかにスーパーアトム級王者・伊澤星花との引退試合を最後にMMAファイターとしてのキャリアに幕を下ろした。
引退後も大好きなボクシングのトレーニングに励み、自身の夢の一つであったボクシングデビューが決定。ミシェル・マック（オーストラリア）との対戦が発表されると、年齢にとらわれず自分の好きなことを追求する姿勢に多くのポジティブな反響が寄せられた。
ボクサーとしての練習を経て、ついに迎えるプロボクサーデビュー。計量をクリアした山本は自身のインスタグラムに英語で「皆さん、本当にありがとうございました」とサポートに感謝した。
この試合は日本からもPPVで視聴することができる。
●視聴リンク
https://ppv.livecombatsports.com.au/?cat_id=0&channel=453
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レスリング世界選手権で3度の優勝を果たした山本は、結婚・出産で現役を退くも2016年に41歳でMMAファイターへ転向。RIZINの女子格闘技を大いに盛り上げ、23年大みそかにスーパーアトム級王者・伊澤星花との引退試合を最後にMMAファイターとしてのキャリアに幕を下ろした。
ボクサーとしての練習を経て、ついに迎えるプロボクサーデビュー。計量をクリアした山本は自身のインスタグラムに英語で「皆さん、本当にありがとうございました」とサポートに感謝した。
この試合は日本からもPPVで視聴することができる。
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