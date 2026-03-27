◆卓球 ▽ノジマＴリーグ・プレーオフ決勝 （２７日、東京・代々木第二体育館）

プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、２季ぶり５度目の優勝を果たした。初制覇を狙ったＲＳ２位の金沢ポート（金沢）に３―０で圧勝。昨季ＲＳ４位でＰＯ進出を逃した悔しさを晴らした。

第１試合のダブルスでは、林ユン儒（台湾）、閻安（中国）組が、小林広夢、張禹珍（チャン・ウジン）＝韓国＝組を２（１１ー６、５ー１１、１１ー９）１に競り勝ち、第２試合のシングルスでは、１６歳の川上流星が相手エース・田中佑汰との激戦を３（７ー１１、１２−１０、８ー１１、１１ー８、１１ー８）２で制した。

勝負を決めたのは第３試合。世界ランク７位の林が同１０位の張を３（１１ー８、１１−６、１１ー７）０で圧勝した。

第４試合では全日本選手権２連覇のエース・松島輝空と、今季ＲＳ１７勝を挙げた谷垣佑真の対戦があったが、ともに出番なく勝敗を決した。

◆大会方式 レギュラーシーズン（ＲＳ）で５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位の３チームがプレーオフ（ＰＯ）に進出。２位と３位が２１日に準決勝を戦い、勝者が１位と決勝を戦う。シングルス３試合、ダブルス１試合の団体戦で、第１試合にダブルス、第２〜４試合にシングルスを実施。２勝２敗で並んだ場合は、第５試合で１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ）を行う。