みなさん、「誕生日を嬉しく感じられなくなった年齢」はいくつですか？新しく何かが始まる「生活元年」の調査結果が発表されました。

【画像を見る】「初恋」元年は何歳？

あなたの「常連客化元年」はいつ？「生活元年」調査

南波雅俊キャスター:

博報堂生活総合研究所「生活元年」調査によると、以下のような結果が出ています。

▼初めて人を好きになる「恋愛元年」：13歳4か月



▼夜通しで遊ぶようになる「オールナイト元年」：20歳4か月

▼常連扱いされることが嬉しく感じ始める「常連客化元年」：38歳6か月



街で取材した50歳の男性の“常連客化元年”は「49歳」だったそうです。



男性（50）は「去年家の近くにできたうどん店にオープン時から毎日通っていて、店員から『初めての常連』と言われた。特別感があります」と話しました。

40代は折り返し地点？ 始まりも終わりも存在

南波キャスター：

“人生の折り返し地点”ともいわれる40代は、今回の調査で「生活元年」もあれば「生活寿命」も一番多い結果となりました。

【40代の「生活元年」】

▼混雑した人気店よりも穴場の店を探したくなる「穴場探し元年」：43歳3か月



▼定期的に休肝日を設けるようになる「休肝日元年」：44歳3か月



▼肉より野菜や魚を食べたくなる「菜食元年」：46歳11か月

【40代の「生活寿命」】

▼繁華街やイベントの混雑など、人ごみが嫌になる「人ごみ寿命」：48歳3か月



▼次の日を考えて深酒を控えたくなる「深酒寿命」：42歳11か月



▼焼き肉がヘビーに感じて食べたいと思わなくなる「焼き肉寿命」：50歳11か月

「夫婦別行動元年」は50代？

南波キャスター：

「夫婦別行動元年」というものもあるようです。



▼休日などに夫婦で別々に外出するようになる「夫婦別行動元年」：51歳3か月

山内あゆキャスター:

うちは“夫婦別行動”が始まっていて、私は勝手に韓国・ソウルに行き、夫は勝手にサウナに行くという形で平和にやっています。

「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

69歳の私たち夫婦には「寝室を別にする元年」がありました。お互いのいびきなどで迷惑をかけないようにするためです。



うちも別々に行動したり、一緒にでかけたりしています。