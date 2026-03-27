◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-1 西武(27日、ZOZOマリン)

ロッテは76年ぶり新人開幕投手の毛利海大投手が5回無失点の好投。打線は女房役の松川虎生選手の2打点の活躍などで接戦を制し、サブロー監督の初陣を白星で飾りました。

ロッテの先発・毛利投手は初回に初安打を許しランナーを背負いますが、後続を打ち取り上々の立ち上がりを見せます。続く2回は源田壮亮選手からプロ初の三振を奪い三者凡退。するとその裏に女房役・松川選手のタイムリーで1点先制します。

3回、4回はいずれも1、2塁のピンチを招きますが、要所を締める気迫のピッチングで無失点を継続。すると再び松川選手のこの日2本目のタイムリーで1点を追加。毛利投手は勝利投手の権利がかかった5回も三者凡退に抑えると、ベンチではサブロー監督と話し、ここでお役御免となりました。

6回以降、ロッテは1イニングずつの継投リレー。1点は失いますが、主砲ポランコ選手のソロも飛び出し3-1とすると、9回は守護神の横山陸人投手がきっちり締め勝利をつかみました。

サブロー監督が初陣で緻密な継投策を披露しチームを勝利に導きました。