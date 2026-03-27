＜義母の価値観＞噛み砕いた刺身を1歳児に！「神経質ね」に絶句…出禁にしていい？
子育てをしていると、世代間の価値観の違いに戸惑う場面があるかもしれません。とくに「食」に関することは、命や健康に直結するため、親としては譲れない一線があるでしょう。今回、波紋を呼んだのはこんな投稿です。
『法事で集まったとき、私が席を外した隙に義母が自分が食べていた刺身を噛み砕いて、うちの1歳児に食べさせた。慌てて止めたら「昔はこうやって育てたのよ、神経質ね」と言われた。これ、出禁にしていいよね』
義母が噛み砕いた刺身を1歳児に…言語道断！
一度口に入れたものを食べさせることに抵抗があるママは少なくありません。
『噛み砕いたものをあげるなど言語道断。ましてや刺身など！』
『いまだにそんなことをする人がいることにドン引き。戦時中の話でしょう？』
とくに問題視されたのは2点です。ひとつは「噛み砕いて与える」という行為。もうひとつは「1歳児に生魚」という食材そのものです。虫歯の要因のひとつとなっているミュータンス連鎖球菌の感染リスクや衛生面の観点から、近年は大人が口をつけたものを共有することを避ける家庭が増えているのではないでしょうか。
『私は正直に「虫歯菌がうつるからやめてくれます？」と言ったら、「汚いってこと？」と怒られた。でも孫を思うならやめてくださいと言ってやめさせた』
『うちの母親もやる。甥っ子にしているのを見たから、私は絶対に預けないと誓った』
一方で、同世代でも「やらない」という声もあります。
『うちの母は70歳を超えているけれどやらない。亡くなった祖母もひ孫にはやらなかった』
『ホラーとしか言えないわ。私は義母世代だけれど、こんなことしない。なんなら私の母親もしないよ』
つまり、「昔は普通」というひと言で片づけられる問題ではないのです。世代間の価値観の違いでは済まされないのかもしれません。
無神経と感じる瞬間
同様の体験談も寄せられました。事件は数秒で起こるようです。
『実母にやられた。見ていないほんの数分の間に、ポテトを前歯で潰してあげたと報告された。怒りで全身に鳥肌が立った』
『義父が口のなかで細かくしたミカンを娘の口に入れようとした。歯周病で歯が抜けていたときに。もう触らないでほしい』
祖父母世代のなかには、かわいさや自らの経験から無意識に行動してしまう人もいるのかもしれません。しかし、ママにとっては「無神経」としか思えない行為です。善意でも、越えてはいけない一線があるのでしょう。
「義母は出禁でよろしい」信頼関係が崩れる行為
怒りはやがて「出禁」という言葉に変わります。
『1、噛み砕いたものを与える。2、1歳児に生もの。3、非を認めない。スリーアウト、一生出禁』
『出禁でいいよ！ 今後また何かしでかしそうな義母だわ』
『まだ1歳でしょう？ そんなことをされたら絶縁していたかも』
なかには、実際に距離を置いたというママもいます。
『もう15年以上前だけれど、子どもが0歳のときに義母が自分の箸で油ものを食べさせ、子どもが下痢をした。それ以降、身勝手な言動をしたり、私を神経質呼ばわりしたり、いろいろあってもう5年疎遠』
問題の本質は、行為そのものだけではありません。やめてほしいというママの意思を尊重しない態度にあるのでしょう。子どもの責任を負うのは親です。その判断を軽んじられたと感じれば、信頼関係は崩れてしまうのではないでしょうか。
善意によるNG行動は誰でもありえる。線引きは誰のためか
投稿者さんの「出禁にしていいか」という問いには、相当な怒りが込められています。子どもにとっては祖母です。簡単に疎遠にはできないかもしれません。ただたしかなのは、子どもの安全を最優先に考えるのは親の役目だということでしょう。
ただ「やめてほしい」と感情的に義母に伝えると、角が立ちそうと心配にもなるかもしれません。再発の不安があるなら、食事の場では目を離さない、席を立つときは子どもを連れていく、あらかじめ「絶対に口移しはしないでください」と冷静に伝える。さらに、旦那さんから義母に具体的なルールを共有してもらうと安心かもしれません。
それでも理解が得られない場合は、感情的な報復ではなくあくまで子どもを守るための行為として、距離を取ることもひとつの選択です。
祖父母の善意と、親の責任。そのあいだで揺れる場面は少なくありません。しかし最優先は、子どもの健康と安全です。「神経質」と言われても、守るべきものがある。そう胸を張ってよいのではないでしょうか。