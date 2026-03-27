BLACKPINK リサ、29歳の誕生日にツインテール姿披露！ 世界中のファンから祝福の声集まる
BLACKPINKのLISA（リサ）が、3月27日（金）に自身のInstagramを更新。真っ白いテディベアに囲まれたソロカットを複数枚投稿し、ファンから反響が集まっている。
【別カット】ショートパンツから美脚がちらり 無邪気な笑顔を見せるリサ
■メガネも似合う
本投稿がアップされた同日は、リサの29歳の誕生日。
写真には、大小さまざまなサイズのテディベアに囲まれているリサの姿が収められており、メガネと白いファー素材の洋服を合わせたコーディネートをまとい、髪をお団子のツインテールでまとめたスタイルが、彼女の大人っぽさとかわいらしさの両方を引き立てている。
また、リサはクールな表情から無邪気な笑顔までいろんな一面を楽しめるカットを選んでファンヘ披露した。
本投稿には、誕生日を祝福するコメントが世界中のファンから届いており、コメント欄は英語、タイ語、日本語などで記した「おめでとう」の文字であふれている。
引用：「LISA」Instagram（＠lalalalisa_）
【別カット】ショートパンツから美脚がちらり 無邪気な笑顔を見せるリサ
■メガネも似合う
本投稿がアップされた同日は、リサの29歳の誕生日。
写真には、大小さまざまなサイズのテディベアに囲まれているリサの姿が収められており、メガネと白いファー素材の洋服を合わせたコーディネートをまとい、髪をお団子のツインテールでまとめたスタイルが、彼女の大人っぽさとかわいらしさの両方を引き立てている。
また、リサはクールな表情から無邪気な笑顔までいろんな一面を楽しめるカットを選んでファンヘ披露した。
本投稿には、誕生日を祝福するコメントが世界中のファンから届いており、コメント欄は英語、タイ語、日本語などで記した「おめでとう」の文字であふれている。
引用：「LISA」Instagram（＠lalalalisa_）