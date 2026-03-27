アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から28日で1か月です。元TBS中東支局長で戦場ジャーナリストの須賀川拓さんが先日、鹿児島市で講演しました。

戦地で過酷な現実と向き合う須賀川さんに今の思いを聞きました。

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん）

「視聴者と一緒に現場に行くというイメージ。きれいなニュースを作って『はい、これどうぞ』ではなくて、何があるか分からない、僕も分からない、だから一緒に行きませんか？」

紛争が起こっている世界各地を取材…戦場ジャーナリスト

戦場ジャーナリストの須賀川拓さん（43）です。元TBS中東支局長で紛争が起こっている世界各地を取材。去年、TBSを退社して独立したあとも取材を続け、YouTubeチャンネルで配信するなど活動の場を広げています。

（記者）「きょうはどんな姿でいらっしゃるのかと想像していた」

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん）「着るものは全部決まっていて、このベストもメルカリで追加して4着目。同じTシャツも10着ぐらいあって、起きて何も考えずに3秒で準備ができる」

イスラエル北部に接するレバノンに取材へ

先月、アメリカとイスラエルがイランを攻撃。その5日後、須賀川さんはイスラエル北部に接するレバノンに入り、現地を取材しました。

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん・取材のようす）

「今まだあそこ煙が出ている、空爆からまだ1時間経っていない現場」

「戦争とは関係のない人たちの建物を完全に崩壊させる爆弾。イスラエル側が明らかにギアを変えてきている」

現地で取材しないと見えてこない現実

激しい戦火を目の当たりにする一方、現地で取材しないと見えてこない現実があると言います。

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん・取材のようす）

「ミサイルが突っ込んだホテルのすぐ隣が、おしゃれなビーチサイドのカフェ、これが有名なレバノンの象徴的な場所、めちゃめちゃきれい」

「美しいレバノンの地中海の海岸線から・・・建物の裏にミサイルが突っ込んだ」

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん）「国民みんな怒り狂うのではないかという思いと、その中でも俺たち関係ないからって完全に自分の日常を送っている人たちがいる」

「2つが同時に進行していることがすごく異様、でもこれが戦争なんだなとすごく実感する」

「めちゃくちゃ重い」翻弄された人たちに何ができるのか

文化や宗教、他国からの侵略などによって翻弄された人たちに何ができるのかを考え続けています。

Q.葛藤やちゅうちょすることはある？

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん）

「ちゅうちょはない。日本の文化と本当に違うなといつも思う。どんなに悲しみに打ちひしがれていて、泣き叫んでいようが、メディアが来たら、むしろ伝えてくれってすがるように言ってくる。めちゃくちゃ重い」

「（日本に）戻ってきてちゃんとニュースとして出すことに意味がある」

日常が奪われる戦争の理不尽さ…鹿児島市で講演

（講演の様子）「無関心をなくしたい、無関心でいてほしくないという思いで現場に行っている」

今月、鹿児島市で講演した須賀川さん。突然、日常が奪われる戦争の理不尽さを訴えました。

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん・講演）「3人の子どもたちを必ず違う部屋で寝かせる。その日の夜に空爆されたら全員死ぬかもしれないから」

（講演を聞いた人）

「世界の片隅で何が起こっているかということを、みんなが知ることは第一歩として重要」

「（須賀川さんが訴える）『まず自分自身が幸せになることがみんなの平和を考えるスタート』ということをみんなに伝えたい」

緊張が続く日々…心落ち着く時間は料理

取材で緊張が続く日々、心落ち着く時間とは…。

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん）

「料理が大好き。紛争地で寿司を握る、Tレバノンのドラッグディーラーに寿司を握った」

「包丁も10本ぐらいある、包丁の数が増えすぎて、妻にいい加減にしろと言われる」

“忘れないでほしい”という相手の思いに応え…こだわる現場への取材

国内にいるときも戦地の人たちと続けている交流。“忘れないでほしい″という相手の思いに応えこれからも現場の取材にこだわります。

（戦場ジャーナリスト 須賀川拓さん）

「（現地の人たちは）『僕たちのことを忘れないでくれ』って言う、現場に行き続けること、生きたニュースを届け続けられると思う。日本の人たちに伝えたい、その思いがすごく強いことを改めて感じている」

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