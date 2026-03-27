◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節 神戸２―１広島（２７日・ノエビアスタジアム神戸）

ＡＣＬＥ出場チーム同士による１試合が行われ、神戸がホームで広島に逆転勝ちした。

ドイツ人指揮官対決。昨季まで広島を４季率いて、ルヴァン杯優勝２度のミヒャエル・スキッベ監督（６０）は、今季から神戸を率いて古巣・広島との初対決だった。広島も新任のバルトシュ・ガウル監督（３８）のもと、守護神・大迫敬介を日本代表の欧州遠征で欠く中、新加入のＧＫ大内一生がＪ１の舞台で初出場した。

前半は０―０。後半４分、先手を取ったのは広島だった。味方のシュートを神戸ＧＫ前川黛也がはじいたところ、詰めていたＦＷ木下康介が押し込んで先制した。神戸は３９分、ＰＫをゲットすると、ＭＦ扇原貴宏が左足で決めて１―１の同点とした。

ＰＫ戦突入の気配も漂ったアディショナルタイム。後半から出場した元日本代表ＦＷ大迫勇也がゴール前のこぼれ球を押し込み、勝ち越し点。神戸が連敗を脱出して勝ち点３を上積みして同１６とし、西の首位に浮上した。

※得点時間は速報値。